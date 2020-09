“Dziewięć Żyć. Siedem Życzeń” to debiutancki album Rademeneza. Zielonogórski Bboy oraz MC wydał płytę na zakończenie swojego projektu 100dninafree vol.3.

W 100 dni napisał teksty, następnie produckja, klipy, wytłoczenie, aż do premiery, która odbyła się 27 września.

Na albumie poznamy świat Zielonogórski Bboy, a także wartości, które są dla niego ważne. W utworach pojawiają się wątki przypisane do “Dziewięciu Żyć” oraz “Siedmiu Życzeń”, które raper składa swoim słuchaczom. Nieszablonowe podejście do układania rymów, gra słów, metafory – to składowe tworzące obraz całej płyty.

Na płycie pojawiło się aż sześciu producentów: Voskovy, Oer, Greg Music, Pitzo, SNGWSK i Hensiv. Dzięki temu płyta jest bardzo różnorodna, a rap Rademeneza możemy sprawdzić w różnych muzycznych odsłonach.