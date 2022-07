Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to uroczyste obchody, specjalny koncert i okolicznościowy album. Tym razem tego zadania podjął się zespół Kwiat Jabłoni, czyli Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz i wraz z zaproszonymi gośćmi odświeżyli polskie przeboje z ostatnich dekad.

Album pod znaczącym tytułem “WOLNE SERCA”, powstał z potrzeby serca – jak sami mówią: “Chcemy stworzyć wraz z innymi muzykami album przypominający o tym, że wolność jest piękną wartością, która stanowi warunek szczęśliwego i godnego życia wszystkich ludzi”

“Wolne Serca” to dziesięć piosenek, które ukształtowały kilka pokoleń Polaków i łączy je jedno przesłanie – miłość do wolności. Kwiat Jabłoni zaprosił do współpracy wspaniałych artystów: Igo, Jucho, Kasia Lins, Kuba Kawalec, Miuosh, Natalia Grosiak, Natalia Kukulska, Sanah.