Otwierający płytę „That! Feels Good!” z zapadającą w pamięć linią basu nadaje ton brzmieniu płyty. Do Jessie dołączyły wielkie gwiazdy – ikona popu Kylie, Aisling Bea, Benny Blanco i Lennie. Singiel „Free Yourself” jest naładowany zaraźliwą energią oraz radością z bycia sobą. „Pearls” to prawdziwy powrót diwy. Ostatni singiel „Begin Again” zainspirowany jest czasem, który Jessie spędziła w Ameryce Południowej. Za pomocą klasycznego funku i dance ujęła w nim żar, pot i zmysłowość Brazylii. „Beautiful People” to impreza tylko dla zaproszonych gości – płonie tu parkiet i mieni się kula dyskotekowa. Elektroniczny „Freak Me Now” Stuarta Price’a kieruje się na południe, gdzie chłonie dźwięki French house’u.