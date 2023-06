Laureat nagród GRAMMY i Honorowy Członek Songwriters Hall of Fame, Jason Mraz, wydał swoją ósmą studyjną płytę zatytułowaną “Mystical Magical Rhythmical Radical Ride” Album, którego wcześniej wydane utwory już przekroczyły 20 milionów odtworzeń.

13 lipca Mraz rozpocznie trasę koncertową Mystical Magical Rhythmical Radical Ride w Troutdale w stanie Oregon. Miesięczne tournée zakończy się 17 sierpnia na stadionie Forest Hills w Queens w Nowym Jorku. Będzie to jednorazowy występ z ikoniczną orkiestrą symfoniczną New York Pops pod batutą dyrektora muzycznego i dyrygenta Stevena Reineke. Pełny harmonogram znajduje się poniżej.

“Mystical Magical Rhythmical Radical Ride”, to ponowne spotkanie Mraza z producentem Martinem Terefe (Coldplay, Train, Mike Posner), który współpracował przy albumie We Sing. We Dance. We Steal Things., wydanym przez Mraza i zawierającym takie przeboje, jak przeboje “I’m Yours” i “Lucky”.