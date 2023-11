Na swoim debiutanckim albumie IGNACY zaprasza na spacer po tytułowym „Central Parku”. Przechadzce towarzyszyć będą obserwacje nad otaczającym go światem, pełnym różnorodności, czasem sprzeczności.

Podczas wspólnej wędrówki, do słuchacza dołączą opowieści o emocjach ujętych z różnych perspektyw. Znajdzie tam radość, smutek, gniew, poczucie wyobcowania, niepewność, przesyt, niedosyt

Ta płyta, choć lirycznie i muzycznie niejednorodna łączy w sobie nietuzinkową wrażliwość dwudziestoletniego muzyka, który zamyka w niej całą gamę rozterek i tęsknot targającym jego pokolenie.

– Mój debiutancki album „Central Park” to zbiór emocji, myśli i doświadczeń z ostatnich kilku lat. Opowiadam w nim historie o bliskości i relacjach, które pozornie banalne, dotykają każdego z nas. Album zacząłem tworzyć w wieku 15 lat. Przez ten czas kilka razy próbowałem odnaleźć własne „ja” i spojrzeć na swoje emocje z różnych perspektyw. Mam nadzieję, że piosenki na nadchodzącym albumie poruszą Was z różnych stron. Znajdziecie tam kawałki, które możecie już kojarzyć, ale jest tam także dużo nowego, zaczynając od ostatniego singla „Bez”. W moim tytułowym „Central Parku” spotyka się wiele historii opowiedzianych na albumie. To miejsce, w którym pozwoliłem uczuciom znaleźć swój punkt odniesienia i zrozumiałem, że przeżywanie ich na wiele sposobów jest jedyną drogą rozwoju. Central Park jest też dla mnie symbolicznym miejscem muzycznych spotkań, do którego Was serdecznie zapraszam!

Płyta jak Central Park jest oazą spokoju w zatłoczonej rzeczywistości, gdzie możemy złapać oddech od przebodźcowania i gonitwy dnia codziennego. Przystanąć i chwycić to co ulotne i na pozór nie mające znaczenia. Debiutancki album zawiera jedenaście utworów, w tym nominowany do Fryderyka, przebojowy „Czekam na znak”. Na autorskim materiale (Ignacy jest współautorem zarówno muzyki jak i słów wszystkich utworów) pojawiają się wyjątkowe gościnie: Paulina Przybysz i Zalia.

Premierze albumu towarzyszyć będzie trasa koncertowa CENTRAL PARK TOUR, która startuje już w listopadzie. IGNACY odwiedzi 7 polskich miast: Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę, Gdańsk i Szczecin!