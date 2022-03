Uczniowie zielonogórskich liceów wzięli udział w olimpiadzie “Zwolnieni z Teorii”, której celem było przygotowanie własnego projektu społecznego. W ramach tego działania pojawił się pomysł, aby zorganizować przedsięwzięcie dla młodych artystów, młodych muzyków, którzy nigdy nie mieli okazji wystąpić na scenie.

Jak się okazuje mały projekt przerodził się w dużą inicjatywę, czego dowodem jest koncert jaki odbędzie się w Hydrozagadce. Niesłyszalnych tworzą: Ewelina Serocka, Klara Dróbka, Nikodem Gapiński i Jan Patelka.

Mówiła Ewelina Serocka, projekt nie jest utrzymany w koncepcji programu talent-show i nikt z występujących muzyków nie będzie oceniany przez jury.

Nikt nikomu nie wystawi oceny, zespoły po prostu mają zrobić swoje, zagrać i czuć się bezpiecznie i przyzwyczaić do sceny, bo na jednym koncercie, to się nie skończy. Liczymy, że będą kontynuowali swoją ścieżkę muzyczną. Nie pojawi się Jury, oceny czy nagrody. To jest wyłącznie Koncert-mówił Jan Patelka. Nikodem Gapiński dodaje: Chcieliśmy uniknąć oceniania, to właśnie publiczność ma zauważyć tych ludzi, wystawić im własną ocenę. Może po koncercie ktoś z publiczności podejdzie i pogratuluje występu.