Następca „Małomiasteczkowego” to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest singiel „Post”.

Płyta została wyprodukowana we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w zespole Dawida.

Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. O tym będzie album „Lata Dwudzieste”.

„Lata XXte to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę.

Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych.” – opowiada Dawid o nowym projekcie.