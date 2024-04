Conan Gray, jeden z najbardziej wpływowych i uznanych artystów pop swojego pokolenia, króluje w swojej nowej, magnetycznej erze i świeżym brzmieniu, wyrażając swoją niezaprzeczalną autentyczność i oryginalność poprzez swoją sztukę.

„Found Heaven”, wyczekiwany trzeci album artysty to zupełnie nowy rozdział w karierze artysty. Za produkcję utworów odpowiadają: legendarny Max Martin (The Weeknd, Adele, Ariana Grande), Greg Kurstin (Adele, Beck, Sia, Pink) oraz Shawn Everett (Kacey Musgraves, The Killers). Płyta zawiera single „Never Ending Song”, „Winner”, „Killing Me” oraz „Lonely Dancers”, które w serwisach streamingowych mają już ponad 130 milionów odtworzeń.