Wydawnictwo “An Evening With Silk Sonic” promują znane już single “Skate” i “Leave The Door Open”. Druga z piosenek dotarła na 1. miejsce notowania Billboardu i zapewniła duetowi nagrodę BET. “Leave the Door Open” dwa tygodnie z rzędu zajmowało najwyższą pozycję amerykańskiego zestawienia, a w top 10 utrzymywało się przez 18 kolejnych tygodni. Muzycy wykonali ponadto numer na żywo podczas ceremonii rozdania nagród Grammy, iHeart Radio Music oraz BET.

Singiel “Leave the Door Open” ukazał się wraz z klipem. Teledysk, który nakręcił Mars z Florentem Déchardem, ma już ponad 346 milionów odsłon. Premierze towarzyszyła duża kampania w mediach społecznościowych #LetSilkSonicThrive, która odbiła się szerokim echem. “Co jest nowe, gładkie jak jedwab i tworzone przez dwie gwiazdy R&B” – pisał dziennikarz Billboardu. – “Mars ma niesamowicie płynny głos, a .Paak rapuje i śpiewa jakby był we mgle – razem brzmią jak woda i dym” – recenzował Consequence of Sound.