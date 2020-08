Zmiany zawsze napędzały Alanis Morissette do działania. Zmiany w życiu osobistym, jak i w otaczającej ją rzeczywistości. Publiczność pokochała jej utwory o ruszaniu naprzód i zostawieniu przeszłości w tyle. Najważniejsze to nigdy nie stać w miejscu. Po 8 latach muzycznej ciszy, powraca z 9. w karierze krążkiem zatytułowanym „Such Pretty Forks in the Road”.

Od 1995 roku Alanis Morissette jest jedną z najważniejszych songwriterek muzyki popularnej. Intymne teksty i charakterystyczne melodie pozwoliły zdobyć jej uznanie krytyków i fanów. Poza swoją muzyczną działalnością, artystka walczy o prawa kobiet oraz szerzy wiedzę na temat fizycznego i psychicznego zdrowia. W 2016 roku zaczęła nagrywać comiesięczne podcasty „Conversation with Alanis Morissette”, w których rozmawia z autorami książek, lekarzami, edukatorami i terapeutami, poruszając tematykę psychospołeczną. W 2019 roku zaprezentowała swój spektakl na Broadwayu.

Od ostatniego albumu artystki „Havoc and Bright Lights” minęło 8 lat, podczas których w życiu Alanis wiele się wydarzyło. Doświadczenie, które zdobyła pozwoliło jej ukończyć prace nad nowym materiałem „Such Pretty Forks In The Road”. Ten projekt to zarówno retrospekcje wydarzeń z przeszłości, jak i patrzenie w przyszłość. Płyta zawiera 11 utworów, które zostały nagrane wspólnie z Michaelem Farrellem (Morrissey, Macy Gray, Richie Sambora) oraz producentem Alexem Hopem (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo).

Tematy, które porusza Alanis są jak zwykle różnorodne. Od czasu premiery jej ostatniego albumu artystka urodziła trzecie dziecko, po 25 latach zamieszkała ponownie w Los Angeles i przeorganizowała swoje życie na mnóstwo sposobów.

Na żywo nowego albumu posłuchamy na koncercie Alanis Morissette 6 listopada 2021 roku w warszawskiej hali EXPO XXI.