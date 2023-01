Dzisiejsza polecona pozycja książkowa to wypowiedzi dwóch autorów o uważności, która zmienia uczniów i nauczycieli na całym świecie. Według twórcy tej koncepcji życia – Jona Kabata-Zinna, książka ta jest wyjątkowym darem i owocem wiary w potrzebę tworzenia mądrej i życzliwej edukacji dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego uważność? Jej praktykowanie jest doskonałym remedium na obecne zabiegane czasy. Każdy może być uważny i zyskać takie wartości, jak odpuszczanie, nieocenianie i przemijanie. Uczniom stosowanie mindfulness może pomóc nastroić instrument, który służy im do nauki. Umiejętność skupiania uwagi jest bezcenna dla podtrzymywania ciekawości i przyswajania nauczanego materiału.

Wskazówki udzielane w tym poradniku mogą być odpowiedzią na pytanie: jak to robić i jak uważnie słuchać?

Jedną z nich jest wzmacniająca praktyka „podlewania kwiatów” – tak zwana kochająca mowa, dzięki której druga osoba dowiaduje się, za co jest ceniona i szanowana? Doświadczenie przeżycia „podlewania kwiatów” może być oczyszczające i piękne.

Głównym przesłaniem jest świadomość, że źródło mindfulness jest w nas. Dlatego tak ważne jest, by móc zatroszczyć się o innych, najpierw należy to zrobić w stosunku do siebie. Tymczasem nauczyciele przedkładają potrzeby innych nad własne.

Uważność ma wpływ na życie, zwłaszcza w codziennych czynnościach. Aby móc iść tą ścieżką szczęścia należy czynić wszystko każdego dnia uważnie i przekształcić w nawyk. Nawet zwykłe mycie naczyń poprzez koncentrację na mydlinach i wodzie może wzmocnić energię i poprawić produktywność.

Lektura tego poradnika pokazuje, że praktyka uważnego oddechu zatrzymuje nas na danej chwili i tym samym pozwala na głębsze wniknięcie w teraźniejszość. Stan „flow” to naturalny sprzymierzeniec, z którego możemy korzystać w każdym momencie. Ciekawą i pomocną praktyką jest rozpoznawanie mapy wewnętrznej pogody – naszych stanów emocjonalnych i ich zapisywanie w formie dzienniczków.

Książka ta jest szczególnie przeznaczona dla nauczycieli, jednak może z jej bogactwa czerpać każdy, kto pragnie spokoju, wypływającego poprzez przekształcanie naszego świata w lepsze, wypełnione miłością i współczuciem miejsce.