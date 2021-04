Może już nadszedł czas, by spróbować odczarować złe skojarzenia z pandemią i NADAĆ MASCE SATYRYCZNY RYS! Tematem tegorocznej edycji XXIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny jest MASKA. Trzeba przyznać, że to nie jest zaskoczenie, bo maska chirurgiczna, FFP2, FFP3, N95, czy przyłbica jest “rekwizytem” naszej codzienności już od ponad roku. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna C. Norwida zaprasza wszystkich utalentowanych, z poczuciem humoru plastyków do konkursu, prace można nadsyłać do 31 maja 2021 roku.

Gościem “Norwid Movie” była Maria Radziszewska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, która jest również sekretarzem XXIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny.

Organizatorzy konkursu również podpowiadają, że maska człowiekowi towarzyszy już od wielu wieków, była wykorzystywana do rytuałów religijnych, polowań, czarów, wojen i spektakli teatralnych. Co się kryje pod maską? Czy człowiek ma jedną twarz i wiele masek? Kim jest Człowiek w Żelaznej Masce?

Interpretacji i skojarzeń może być bardzo wiele, dlatego ilość prac nadesłanych przez uczestników (amatorów i profesjonalistów) do organizatora jest nieograniczona. Ważne, by rysunki były oryginalne, sygnowane i z dołączoną kartą zgłoszenia. Szczegóły regulaminu przeczytacie na stronie biblioteki.

Pani Maria odkryła również przed nami kulisy obrad jury z poprzednich edycji konkursu. Dla oceniających, to nie tylko praca, ale również możliwość porozmawiania o “kondycji” rysunku satyrycznego w kraju i zagranicą. Często za zamkniętymi drzwiami słychać było również śmiech jury.

Gość “Norwid Movie”, pani Maria Radziszewska wymieniła również osoby, które dotychczas się angażowały w pracę jury w poprzednich edycjach konkursu: profesor Paulina Komorowska-Birger, dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, Leszek Kania – dyrektor MZL, czy Wojciech Kozłowski – dyrektor BWA.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z Marią Radziszewską, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych WiMBP im. C. Norwida na facebooku Radia Index i portalu wzielonej.pl.