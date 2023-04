W kolejnym tygodniu u Weroniki Łuczak w audycji Student po godzinach pojawił się student, który rozwija swoją pasję, łącząc ją ze studiami. Tym razem jedno i drugie ma ze sobą dosyć dużo wspólnego.

W czwartkowej audycji gościem był Mikołaj Haglauer, student informatyki, który w wolnych chwilach przelewa swoją kreatywność na papier i tworzy rozmaite rysunki, do tego interesuje się grafiką komputerową. W rozmowie z Weroniką podkreślił co wspólnego ma ze sobą rysunek, grafika komputerowa i informatyka. Opowiedział o największym komplemencie jaki może być skierowany do rysownika oraz jak wykorzystać swoją pasję do podrywania dziewczyn.

Program na antenie Radia Index w każdy czwartek o 17:30. Polecamy!