Od 15 sierpnia w województwie Lubuskim rozpoczyna się kolejna edycja Corno Brass Music Festival. Festiwal to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego odbywają się koncerty kameralne i symfoniczne, międzynarodowe warsztaty instrumentalne, lekcje indywidualne i grupowe, zajęcia ze zdrowej postawy ciała, wykłady, wystawa instrumentów oraz wydarzenia otwarte dla szerokiej publiczności w kilku lokalizacjach Zielonej Góry.

To unikatowy i jedyny tego typu Festiwal w Polsce, obecnie największy zarówno w kraju, jak i w tej części Europy.

Do miasta przyjadą muzycy z całego świata z Korei, Chin oraz z całej Europy. W poniedziałek rozpoczynają się warsztaty od wtorku festiwal zaakcentuje swoją obecność w Piekarni Cichej Kobiety koncertem jazzowym. Wydarzenie na przestrzeni lat wyrobiło swoją niepowtarzalną markę.

Mówił Łukasz Łacny. Na warsztatach pojawiają się głównie studenci czy uczniowie szkół muzycznych. Pojawiają sie także pasjonaci nie związani profesjonalnie z instrumentem, ale grają dla siebie. Jak przyznają organizatorzy festiwal cały czas ewoluuje.

Kierujemy ofertę kulturalną do społeczności lokalnej i do melomanów i do nie melomanów, którzy w przyszłości będą melomanami. Staramy się tak te koncerty różnorodnie układać, programować, żeby co roku było coś innego. Trzymamy się głównych ram robiąc, co jakiś czas większe eksperymenty. Koncerty z roku na rok cieszą się ogromną popularnością, co nas jako organizatorów bardzo cieszy.