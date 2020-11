W audycji „Rozkręcamy społeczny biznes” co tydzień prezentujemy jedno z lubuskich przedsiębiorstw społecznych. Bohaterem ostatniego odcinka programu była fundacja „Perspektywa” z Żar.

Organizacja powstała we wrześniu ubiegłego roku. Skupia się na pomocy dzieciom i osobom starszym.

Fundacja „Perspektywa” prowadzi także naleśnikarnię. Początki tego biznesu przypadły akurat na moment, w którym lokale gastronomiczne musiały przestrzegać obostrzeń z powodu epidemii.

Działalność rozpoczęła się z początkiem kwietnia, wtedy już akurat weszły pierwsze obostrzenia. Nie mogliśmy zaprosić ludzi do lokalu, została tylko możliwość wynosów i dowozów. Jak na sam początek otwarcia, był to dla nas strzał w kolano. Nie ukrywam, że byliśmy troszkę przerażeni tą sytuacją, jak to wszystko się dalej potoczy, ale na szczęście, ku naszemu zaskoczeniu, klientów nam nie brakowało.