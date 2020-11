Renowacja XVIII-wiecznego zabytku była głównym celem, jaki przyświecał założycielom fundacji „Pałac Bojadła”. Choć nie jest to łatwe zadanie, bo nie zachowały się fotografie wnętrz budynku, organizacja podjęła ten wysiłek.

Pałac w Bojadłach w postaci, jaką znamy, powstał w 1734 roku – przypomina jego historię dr Aneta Kamińska, prezeska fundacji „Pałac Bojadła”.

To, co jest bardzo cenne i szczególnie warte zobaczenia, to sztukaterie. Zdobią fasadę, również elewacje poboczne. To są sztukaterie wykonane przez bardzo słynnego śląskiego sztukatora Dominicusa Mercka, który jest odpowiedzialny również za dekorowanie opactwa henrykowskiego na Dolnym Śląsku. Co jest równie bardzo unikatowe, jeżeli chodzi o pałac w Bojadłach, to to, że zarówno obiekt, jak i całe założenie pałacowo-parkowe, pozostały właściwie niezmienne w układzie XVIII-wiecznym.