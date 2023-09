mZUS dla Lekarza – tak się nazywa kolejna aplikacja mobilna przygotowana i uruchomiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skorzystać z niej będą mogli wszyscy lekarze, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich. Aplikacja pozwoli im na wystawianie lub anulowanie e-ZLA, czyli zwolnienia lekarskiego. Program można obsługiwać na smartfonach oraz tabletach.

O szczegółach mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS.

mZUS dla Lekarza to kolejna aplikacja mobilna ZUS. Umożliwia ona szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych, których lekarze upoważnili do wystawiania zwolnień w ich imieniu. Sam sposób wystawiania e-ZLA nie zmienił się. W nowej aplikacji lekarz lub asystent może m. in. dodać certyfikat do aplikacji mZUS dla Lekarza, ustawić, zmienić lub dodać na czas trwania sesji nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, wystawić lub anulować e-ZLA, wyświetlić szczegóły zwolnień lekarskich pacjenta, wystawionych również przez innych lekarzy, na potrzeby wystawiania zwolnienia pobrać dane pacjenta oraz jego pracodawców, a także dane członków rodziny, których pacjent zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, skontaktować się telefonicznie z infolinią ZUS (Centrum Obsługi Telefonicznej), wyświetlić komunikaty dla aplikacji mZUS dla Lekarza i powiadomienia PUE.