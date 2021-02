Pogoda iście wiosenna, na drogach pojawili się już pierwsi motocykliści. Niektórzy jednak zapominają o bezpieczeństwie, które ustępuje miejsca nadmiernej prędkości i brawurze.

Tak było wczoraj, gdy zielonogórscy policjanci z grupy Speed, stworzonej do ścigania piratów drogowych, zatrzymali 28-latka, który wyprzedzał samochody na podwójnej ciągłej. Mężczyzna próbował również uciekać przed patrolem. Po zatrzymaniu okazało się, że jego lista grzechów jest dłuższa niż łamanie przepisów na drodze i lekceważenie sygnałów policji. Mężczyzna nie miał również uprawnień do jazdy motocyklem, a także ważnych badań technicznych, ponadto jeszcze w trakcie jazdy zasłaniał tablicę rejestracyjną. Sprawa trafi do sądu, a dowodem w sprawie będzie nagranie z radiowozu. Zobaczycie je na wZielonej.pl.