Oglądamy się za siebie, bo musimy być czujni, by utrzymać się w superlidze, ale spoglądamy do góry, by włączyć się do walki o medale. Mamy tylko punkt straty do Zamościa, a końcowy kalendarz mamy korzystny. i mamy łatwiejsze mecze. Zobaczymy, jak się potoczą następne spotkania, ale cel jest jeden: utrzymać się choć konkurencja jest bardzo mocna, i nigdzie nie jesteśmy faworytami.