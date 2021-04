Choć do września jeszcze daleko, to już pojawiają się pytania o tegoroczne Winobranie. Święto będące wizytówką Zielonej Góry i regionu, co roku gromadziło nie tylko mieszkańców miasta, ale też turystów.

Nasz reporter, Jakub Rej spytał zielonogórzan czy tegoroczna impreza, ich zdaniem, się odbędzie.

Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się nad możliwością przekazania części winobraniowego budżetu na walkę z pandemią.

Dziś nie wiadomo, na jak huczne obchody Winobrania pozwoli pandemia, ale znana jest już data tegorocznego świętowania. Winobranie potrwa od 4 do 11 września.