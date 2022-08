Na scenie Beata Kozidrak z Bajmem, a na stoiskach gastronomicznych do schrupania między innymi pajdy chleba z tradycyjnym smalcem. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki w Zielonej Górze, które już za tydzień 27 sierpnia w Drzonkowie.

Bo choć mogłoby się wydawać, że w mieście dożynek nie ma, pamiętajmy – nasze miasto to również sołectwa, które wcześniej były wsiami. Mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

I co ważne – miasto zapewnia również dojazd na dożynki. Mówi Klaudia Baranowska, dyrektorka Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.

Dobry humor, pusty brzuszek i do tego jeszcze można dojechać ekologicznie. Autobus nr 30, którzy na co dzień obsługuje Drzonków, będzie jeździł co 15 minut i dowoził wszystkich chętnych na nasze Dożynki.