Miejskie Przedszkole nr 3 imienia “Misia Uszatka” ma już 65 lat! Placówka znajduje się w samym sercu naszego miasta, czyli przy alei Niepodległości. Obecnie uczęszcza do niej setka maluchów, podzielonych na cztery oddziały.

Mówi Marzena Kmetko, dyrektor przedszkola.

65 lat to kawałek czasu. Mieliśmy nawet okazję gościć u nas twórcę Misia Uszatka. Cały czas wzorujemy się na tym w naszej pracy z dziećmi.

Jubileusz to okazja nie tylko do wspomnień, ale i do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników. Mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

To jest kwestia tego, żeby powiedzieć tym, którzy tworzą to przedszkole, jedno wielkie słowo dziękuję. To podsumowanie tych wielu lat.

Dodajmy, że na uroczystości jubileuszowej pojawiły się także dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola w Niemczech.