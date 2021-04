Państwowa Straż Pożarna w Zielonej Górze stworzyła portal pełen informacji na temat wszystkich zdarzeń na terenie miasta. Dostęp do niego mają mieć dziennikarze. Wszystko po to, żebyśmy jeszcze szybciej mogli informować Was o tym, co się dzieje w najbliższej okolicy.

Na nowopowstałym portalu zamieszczane są informacje o wszystkich zgłoszeniach na numery alarmowe. Podane są kategorie interwencji, godzina oraz lokalizacja. Strażacy wyjaśnili dziś na czym ma polegać funkcjonowanie modułu.

Dzielimy zdarzenia na dwa rodzaje. Mamy miejscowe zagrożenia i pożary. Pożary to wiadomo. Miejscowe zagrożenia to wszystko to, co jest poza pożarem. Wypadki, działania związane z ratownictwem budynków, ludzi, zwierząt. Różnego rodzaju zdarzenia, które są poza samym pożarem.

Obecnie projekt obejmuje rejon zielonogórski. W planach jest też jego rozszerzenie o powiat gorzowski. Ale to już po sprawdzeniu pilotażowej zielonogórskiej wersji.