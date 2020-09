Jak lubuscy winiarze oceniają zainteresowanie ich ofertą? Mniejsza ilość stoisk na winobraniowym jarmarku przyczyniła się do tego, że wino i winiarstwo wysunęło się na pierwszy plan. – W tym roku czujemy, że jesteśmy sercem, jesteśmy najważniejsi – mówiła Małgorzata Krojcig z winnicy Stara Winna Góra w Górzykowie.

Goście święta Zielonej Góry i mieszkańcy miasta mogą zobaczyć, jak różnorodne jest winiarstwo w regionie lubuskim.

Tradycji stało się zadość i Winobranie jest. Wygląda winiarsko, co nas bardzo cieszy. Goście dopisali, w tym roku czujemy, że jesteśmy sercem, jesteśmy najważniejsi pod takim kątem, że to Miasteczko Winiarskie jest typowo winiarskie. Gościom się to podoba, podoba się to, że mogą odwiedzić wiele domków, zwiedzić wiele winnic, poznać różne historie, bo przecież każda winnica to inna historia.