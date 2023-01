Ponad 950 srok mieszka już w Zielonej Górze. I co ciekawe – jest to zdecydowanie więcej, nawet o kilkaset sztuk, niż w pozostałych miastach w Polsce. Tak wynika z wyliczeń ornitologów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Srok w naszym mieście przybywa już od lat siedemdziesiątych.

Co od tylu już lat przyciąga sroki właśnie do Zielonej Góry? To tłumaczy prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ.

Zaskakujące jest też to, że zielonogórskie sroki budują swoje gniazda w koronach drzew iglastych. Jak zliczyli ornitolodzy UZ – gniazda ukryte w świerkach lub sosnach to ponad 200 wszystkich legowisk wybudowanych przez te ptaki. A to zdecydowanie utrudnia liczenie. Gniazda na drzewach iglastych to jednak nie koniec nietypowych pomysłów zielonogórskich srok. Mówi dr Olaf Ciebiera z Instytutu Nauk Biologicznych UZ.

Najmniej srok jest obecnie na terenie Dzielnicy Nowe Miasto oraz w zielonogórskich lasach.