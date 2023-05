Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mogłaby wyglądać Zielona Góra jutra, za miesiąc, rok? Jeśli tak, to mamy dla Was propozycję na udział w konkursie. Dokładniej – ma ją dla Was biblioteka Norwida. Bo to właśnie zielonogórska książnica ruszyła z konkursem plastycznym pod hasłem “Zielona Góra jutra”.

Konkurs jest skierowany do dzieci – mówi Kornelia Waloch z filii nr 4 biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

Filie nr 4 i 9 zapraszają wszystkich uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych do udziału w konkursie. Należy wykonać pracę plastyczną. Może to być zrobione dowolną techniką – pastelami, kredkami, farbami, z wyłączeniem jednak technik komputerowych i zdjęć.

Mogą to być również instalacje przestrzenne. Termin składania prac mija 4 czerwca. Dodajmy, że konkurs jest organizowany we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra.