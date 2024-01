Enea Stelmet Zastal z trzynastą porażką w Orlen Basket Lidze. Zielonogórzanie przegrali w czwartkowy wieczór w hali CRS z Arriva Polskim Cukrem 89:110. Goście trafili 16 „trójek”.

Rzuty z dystansu wpadały gościom od samego początku spotkania. Nie minęły trzy minuty, a torunianie prowadzili 16:4, rzucając na stuprocentowej skuteczności w rzutach z gry. Jeszcze w pierwszej kwarcie oba zespoły dzielił dystans przeszło 20 punktów.

Zastal trapiony urazami, na tle rywala będącego w bardzo dobrej formie, wyraźnie odstawał. Lista problemów w ekipie zielonogórzan jest długa i nawet ci gracze, którzy wystąpili, zmagali się z kłopotami zdrowotnymi. W ogóle na parkiecie nie pojawił się Novak Musić. Rozgrywający Zastalu zmaga się urazem stawu skokowego.

– Wszystkie klątwy faraona na nas spadają. Ja chory, “Woro” powinien odpoczywać, DD (Darious Hall – dop. mk) ma problemy z plecami, podobnie jak James Washington, a do tego nie mógł zagrać Novak. Poza tym odejście Geffa, też nie będziemy ukrywać, że to ktoś, kogo łatwo można zastąpić. Nie jest łatwo, ale nie możemy szukać wymówek. Tak, jak zagraliśmy z Toruniem, to na pewno się już nie powtórzy – zapewnił Paweł Kikowski, po odejściu Groselle’a nowy kapitan Zastalu.

W Zielonej Górze zadebiutował Jeriah Horne. Zagrał 28 minut, zdobył 11 punktów, zanotował 8 zbiórek i 3 asysty. Najwięcej punktów dla Zastalu – 22 rzucił Darious Hall. W szeregach gości klasą dla siebie był Aljaz Kunc, autor 26 “oczek”

Przed meczem kibice wywiesili transparent w kierunku wieloletniego właściciela klubu: „Panie Januszu – tego co piękne nie zapomnimy. Teraz o zejście ze sceny prosimy”.

Zobaczcie, co na pomeczowej konferencji prasowej mówili przedstawiciele zielonogórskiej drużyny.