Nie wygrywają u siebie, ale odnoszą zwycięstwa w halach rywali. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu po poniedziałkowym rozczarowaniu i porażce w hali CRS z Arką Gdynia, tym razem wygrali w Warszawie z Dzikami! Zielonogórzanie pokonali w czwartek beniaminka Orlen Basket Ligi 74:61.

To siódma wygrana Zastalu, bardzo przybliżająca zielonogórzan do utrzymania w elicie. Ileż znaczy dobry początek spotkania pokazał zarówno świąteczny mecz w hali CRS z gdynianami, jak i czwartkowy w Warszawie. W poniedziałek Zastal po pierwszej kwarcie miał do odrobienia 13 punktów, zaś w Warszawie było 10 punktów, ale na plusie.

W drugiej kwarcie przewaga zielonogórzan sięgała już 18 “oczek”. Zastalowcy dobrze bronili i grali mądrze w ataku. Każdy, kto pojawił się na parkiecie dokładał – podobnie jak we Włocławku – cegiełkę do zwycięstwa.

Najwięcej punktów – 15, a także 7 zbiórek zanotował Darious Hall. Druga połowa przebiegała pod dyktando zielonogórzan, którzy utrzymywali kilkanaście punktów przewagi.

Zastalowi do końca sezonu pozostały trzy spotkania, w tym jedno u siebie, z Czarnymi Słupsk, w kolejną sobotę, 13 kwietnia.