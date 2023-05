Miejskie Przedszkole numer 34 zebrało najwięcej głosów w wydarzeniu pn. “Dzieciaki Wybieraki – Krokodyl z recyklingu”.

Przypomnijmy, w ramach akcji najmłodsi wykonywali krokodyla. Zwycięzcy mogli wybierać swoją wymarzoną zabawkę z minizoo. W miejsce tych starych pojawią się już niebawem nowe.

Wicedyrektor przedszkola numer 34 Izabela Skibińska w rozmowie z Radiem Index przyznała, że pierwsze miejsce i największa liczba zebranych głosów to duże wydarzenie dla placówki.

Klaudia Baranowska, dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, przyznała, że taka akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Rodzice poczuli, że to oni decydują, my tylko daliśmy możliwość wykazania się i że to działa. Sami zdecydowali i mieli możliwość wyboru. To zadecydowało o tym sukcesie.