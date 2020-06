O znaczeniu środowiska naturalnego dla człowieka i bioróżnorodności rozmawialiśmy przy okazji Światowego Dnia Środowiska. Dla dr. Pilichowskiego szczególnie bliskie są drzewa, które wzbudzają szacunek nie tylko ze względu na wiek, ale również na swój majestatyczny wygląd. Na wyciągniecie ręki rosną drzewa – pomniki przyrody, które możemy podziwiać w centrum naszego miasta.

Dr Sebastian Pilichowski wspomniał również o Dębie Chrobrym liczącym ponad 750 lat i z obwodem 10 metrów. Drzewo znajdujące się w Piotrowicach w Nadleśnictwie Szprotawa, w 2014 roku zostało podpalone przez wandali, niestety w tym roku już nie wypuściło liści. Biolog zachęcał, żeby nie odkładać wizyty i jeśli czas pozwoli skorzystać z letnich wyjazdów i zobaczyć inne pomniki przyrody w naszym regionie

Dąb Chrobry i tragedia, która właśnie się wydarzyła, to jest jeden z przykładów, dąb Napoleon dziesięć lat temu również spłonął, to jest drugi przykład, ale pamiętajmy, że to my mamy pod Sulechowem dwie najpotężniejsze sosny w Polsce. I to my mamy pod Gubinem, w Komorowie najpotężniejszy i najstarszy wiąz szypułkowy w Europie o imieniu Wiedźmin. Więc jest, co oglądać