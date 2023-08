15 października – to ważna data dla Polaków. Właśnie tego dnia odbędą się wybory parlamentarne. Prezydent Andrzej Duda we wtorek 8 sierpnia podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu.

O szykującej się kampanii wyborczej i wyborach mówił Robert Biedroń. Współprzewodniczący Lewicy odwiedził we wtorek Zieloną Górę.

Wystawimy PiS 100 kandydatek i kandydatek w pakcie senackim. Jest on oficjalnie domknięty. Są to osoby z sercem po stronie demokratycznej, broniący Konstytucji, praw człowieka.

Biedroń podkreśla, że Lewica jest gotowa również do wyborów do sejmu. Współprzewodniczący Lewicy apeluje jednak do Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka Kamysza i Donalda Tuska o podpisanie paktu sejmowego. A z kim Lewica współpracować nie zamierza?

Lewica nigdy nie wejdzie w koalicję z PiS i Konfederacją. To jest niedojrzała partia. My chcemy innej Polski. Oni zrobią nam kuku. Nie wchodzimy w takie oszustwa polityczne.

Dodajmy, że liderką lubuskiej listy Lewicy ma być posłanka Anita Kucharska – Dziedzic.