Piłkarze Lechii Zielona Góra odrabiają dziś trzecioligowe zaległości. Podopieczni Andrzeja Sawickiego zmierzą się z Gwarkiem Tarnowskie Góry. To mecz sprzed miesiąca, którego rozegranie umożliwiła wówczas pogoda.

Dziś pogoda jest, a spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bo to starcie sąsiadów w tabeli. Gwarek jest tuż za Lechią, na szóstym miejscu. O rywalu mówi Michał Sucharek, drugi trener zielonogórzan.

Kiedyś o Gwarku mówiło się, że to typowy śląski zespół, który grał dłuższą piłkę, nastawiał się na walkę i wślizgi. Teraz to się zmieniło. Grają krótko, kombinacyjnie. Ostatnie dwa mecze wygrali, są na fali. My zanotowaliśmy dwa remisy, ale z trudnymi przeciwnikami. Szykuje się ciekawie widowisko.