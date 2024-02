Wojewoda chce powołać niezależny zespół, bez względu na bieżące działanie prokuratury, zbadać przyczyny i skutki pożaru w Przylepie. Dziś o tym poinformował na konferencji prasowej wicewojewoda Tomasz Nesterowicz.

Przypomnijmy, prokuratura w minionym tygodniu przekazała wiadomości, ze skażonych zostało 65 hektarów terenu po składowisku. Co wojewoda chce dokładnie sprawdzić?

To jest kwestia zweryfikowania dokumentów, samego etapu gaszenia pożaru. Nie wiem, czy ten zespól będzie działał jako ciało stałe, to trudno powiedzieć. Do współpracy będziemy chcieli doprosić podmioty zewnętrzne.