Kiedy jest dobry moment na zmianę? Według niektórych – wiosna. I właśnie w najbliższy piątek, 24 marca, odbędzie się pierwsze bezpłatne spotkanie rozwojowo – networkingowe w naszym mieście. Event jest jednym z elementów projektu Open Mastermind Networking.

Jak piszą organizatorzy – wydarzenie będzie okazją do odnalezienia inspiracji do zmian. Wszystko za sprawą prowadzących, którzy popchną uczestników warsztatów ku nowemu. Celem spotkania jest bowiem pokazanie, że nie samą pracą i obowiązkami człowiek żyje, a czas dla siebie i rozwijanie swoich pasji może być tak samo owocne jak praca zawodowa. Pobudzona zostanie też kreatywność, a to wszystko przy filiżance dobrej kawy lub herbaty.

Spotkanie poprowadzą Natalia Walewska-Wojciechowska oraz Sylwia Piotrowska. Wśród gości natomiast między innymi Katarzyna Troszczyńska – dziennikarka i autorka wielu książek, w tym „Kobiety, które starają się za bardzo”

i Kamila Kłak – księgowa, która na co dzień zajmuje się rozliczaniem biznesów z branży e-commerce, w szczególności ETSY.com.

SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA:

17.00 – Rozpoczęcie eventu

17.15 – Etsy .com – o tym jak pasję lub hobby przekuć w biznes opowie Kamila Kłak

17.45 – spotkanie autorskie z Katarzyną Troszczyńską – rozmowy inspirujące przy kawie

18.30 – pierwsza sesja Open Mastermind Networking „scenariusze alternatywne”

20.00 Losowanie voucherów i zakończenie wydarzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy!