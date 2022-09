Jak co roku podczas winobrania pojawił się namiot, w którym zielonogórzanie mogą zakupić książki o przeróżnej tematyce. Winobraniowy Kiermasz Książek będzie otwarty do 10 września.

A zakupić na nim można między innymi bibliografie, albumy, książki dla dzieci czy też te obyczajowe. Więcej o tegorocznym kiermaszu mówi kierownik działu magazynów i zbiorów zabezpieczonych starszy bibliotekarz – Małgorzata Jeżykowska.

Co roku organizujemy Winobraniowy Kiermasz Książek. W tym roku od 5 do 10 września w godzinach od 10:00 do 17:00, w sobotę od godziny 10:00 do 14:00. Proponujemy książki o tematyce ogólna, słowniki, literatura piękna polska, obca, obyczajowa. Mamy książki sensacyjne, fantastykę, powieści, bajki dla dzieci, literaturę popularno-naukową, słowniki, encyklopedie, albumy. Za nieduże pieniądze można faktycznie zrobić sobie albo komuś prezent.

Na kiermaszu można też znaleźć książki poświęcone językoznawstwu, sztuce, medycynie czy biologii. Zadowoleni będą również fani sportu, bo i oni znajdą tam dla siebie ciekawych kąsków. Ceny książek rozpoczynają się od 2 złotych, najdroższe egzemplarze kosztują natomiast 20.

Jednak nie tylko książki pojawiły się na tegorocznym Winobraniowym Kiermaszu – fani muzyki i filmu także mogą odwiedzić namiot i zakupić, np. winyle.

Mamy płyty winylowe po 7 złotych, CD-ROMy, audiobooki z muzyką i filmy. Także też to można po dwa, po trzy złote.

Winobraniowy Kiermasz Książek znajduje się tuż przy głównym budynku Biblioteki Norwida i działać będzie do końca winobrania, czyli do 10 września. Do piątku czynny jest w godzinach 10:00-17:00, a w sobotę 10:00-14:00.