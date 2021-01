Ile zarabiał Hodge, Hosley? Jak rodziły się mistrzowskie tytuły Zastalu, ale też jak rodziły się koszykarskie talenty w naszym regionie? M.in. na te pytania odpowiada książka „20 lat o lubuskiej koszykówce”. Dwie ostatnie dekady o baskecie w regionie opisał nasz redakcyjny kolega Maciej Noskowicz.

A współpracował z Grzegorzem Potęgą, prezesem Lubuskiego Związku Koszykówki. Działacz mówił w Radiu Index o tym, skąd pojawił się pomysł na publikację, która podsumowała ostatnie, tłuste lata basketu w województwie.

Żyjemy sobie z dnia na dzień i ani się nie obejrzeliśmy, a 20 lat Lubuskiego Związku Koszykówki minęło. Myślałem o tym, jak to uhonorować, żeby zostawić to w namacalnej formie, a nie w formie newsów w mediach społecznościowych. Tutaj mamy namacalną rzecz związaną z tym, jak koszykówka funkcjonuje i jacy ludzie się nią tutaj zajmują.

Mowa o tych, których oklaskują i znają wszyscy fani basketu, jak i tych, którzy wychowali już pokolenia koszykarzy. Są też wspomnienia i ciekawostki, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne.

Janusz Jasiński odkrywa kilka faktów a propos zarobków Waltera Hodge’a i Quintona Hosleya. Wiedziałem, że dużo zarabiają, ale nie sądziłem, że aż tak. Jest też kilka rozmów o szkoleniu młodzieży, które pokazują, co zrobić, żeby wyszkolić gościa, który kiedyś będzie osiągał sukcesy. To jest bardzo ważne. Są rozmowy z trenerami z Zielonej Góry, Gorzowa, Żar, którzy trenują te dzieci.

Cała rozmowa z Maciejem Noskowiczem i Grzegorzem Potęgą do zobaczenia na portalu wZielonej.pl. Na Facebooku Radia Index trwa konkurs, w którym do wygrania jest ta publikacja. Zajrzyjcie do naszych mediów społecznościowych.