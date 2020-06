Zobacz info

Marzy Ci się muzyczna kariera rusz się z fotela. Grać na nerwach to nie sztuka instrumentu sobie szukaj. Czekamy właśnie na Ciebie. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli zaprasza na egzaminy wstępne do klasy pierwszej na rok szkolny 2020 / 2021. Przyjdź do nas na egzaminy do szkoły przy ul. Zjednoczenia 42, koniecznie z osobą dorosłą w czwartek 4 czerwca 2020 godzinach 9:00 - 11:00 i 15:00 - 18:00 Szybko więcej informacji www.psm.wer.pl lub tel. 68/387 36 05 ora...