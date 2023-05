W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć bajkę dla młodszych dzieci pt. „Czytulisie” oraz muzyczny spektakl pt. „Słodkie lata 20.-30.” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

W piątek w Lubuskim Teatrze będziecie mogli zobaczyć bajkę dla dzieci, które uczą się czytać pt. „Czytulisie”. Więcej o tym spektaklu mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Jest to spektakl, w którym będziemy mogli zobaczyć Joannę Wąż. Spektakl wyreżyserowany przez panią Katarzynę Kawalec. Jest to historia opowiadająca o literkach, o nauce czytania, tak że też taki spektakl edukacyjny. Myślę, że warto przyjść, żeby dzieciaczki sobie popatrzyły, jak te literki hasają i co z tych literek się układa.