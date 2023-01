Dobra informacja zarówno dla turystów jak i mieszkańców Zatonia. Cieszący się olbrzymią popularnością Park Książęcy doczekał się miejsc parkingowych.

Był to duży problem dla odwiedzających to urokliwe miejsce. Przypomnijmy, pod koniec minionego roku zakończyła się budowa 112 miejsc parkingowych. 54 miejsca zlokalizowano równolegle do istniejącej jezdni przy ul. Zatonie-Księżnej Doroty, kolejne 36 w stronę Marzęcina. Samochody można też zaparkować przy ulicy Zatonie-Strumykowa, gdzie powstały 22 miejsca prostopadle do istniejącej drogi wewnętrznej. Z tej inwestycji cieszą się mieszkańcy jak również prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Ja pamiętam [początki i decyzje, którą trzeba było podjąć o wycince drzew, które tam zarosły, by można było pokazać jego piękno. Teraz jest to miejsce oblegane i jestem z tego dumny, że udało się stworzyć takie miejsce.

Wykonawcą zadania było zielonogórskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „Gran-Bud”. Inwestycja pochłonęła kwotę prawie miliona złotych.