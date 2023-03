Dziś w Lubinie gala KSW 80. Mocno obsadzona przez zawodników wywodzących się z Zielonej Góry, trenujących w klubie Pepe MMA. O trzecią wygraną w tej organizacji powalczy Emilia Czerwińska.

Zielonogórzanka zmierzy się z Brazylijką Yasmin Guimarães. Walka odbędzie się w kategorii 56,7 kg. Czerwińską pytamy o przygotowania.

Dziewięć miesięcy było ciężkie, a ostatnie dziewięć tygodni w ogóle lecieliśmy na grubo. Myślę, że jestem przygotowana w każdym aspekcie. Nad wszystkim pracowaliśmy, bo nad wszystkim trzeba pracować. Każde podłoże tego MMA było robione. Walka to walka, nie patrzy się czy to KSW, czy podrzędna gala. Zawsze chce się wygrać.

W Lubinie swoje pojedynki stoczą też Borys Borkowski i Wojciech Kazieczko. Ten drugi mówi, że gale z największym rozmachem w kraju wywołują u niego dodatkową mobilizację.

Stoczyłem bardzo dużo walk na różnych arenach w kickboxingu, przetarłem się ze stresem, z tym, że ludzie patrzą na miejscu czy przed telewizorami. Nie stresuje mnie KSW, bardziej czuję, że robię to, co powinienem. Dzięki temu spełniam marzenia, a sama profesjonalna otoczka sprawia, że czuję się jeszcze pewniej.

Początek piątkowej gali w Lubinie o 19:00.

Walka wieczoru: Walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej:

65,8 kg/145 lb: Lom-Ali Eskiev #2 (20-6 1NC, 9 KO, 3 Sub) vs Robert Ruchała #3 (8-0, 3 Sub)

Karta główna:

83,9 kg/185 lb: Tom Breese #4 MW (15-4, 5 KO, 9 Sub) vs Bartosz Leśko #8 LHW (11-2-2, 2 KO, 6 Sub)

93 kg/205 lb: Henrique Da Silva #2 (19-8, 17 KO, 1 Sub) vs Oumar Sy #4 (7-0, 3 KO, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (9-5, 5 KO, 1 Sub) vs Erikas Golubovskis (8-1-1, 3 KO, 3 Sub)

56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (2-0, 1 KO) vs Yasmin Guimarães 4-1 (1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Wojciech Kazieczko (3-0, 2 KO) vs Danu Tarchila (5-1, 2 KO, 1 Sub)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (5-2, 1 KO, 3 Sub) vs Bartek Gładkowicz (8-3, 4 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (8-5, 4 KO) vs Borys Borkowski (4-2, 3 KO)

61,2 kg/135 lb: Kamil Szkaradek (3-0, 1 KO) vs Przemysław Górny (4-3, 2 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Mateusz Janur (6-5, 3 KO, 1 Sub) vs Andi Vrtačić (3-1, 1 KO)