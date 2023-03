Zdecydował rzut z dystansu Przemysława Żołnierewicza! Po “trójce” kapitana Enei Zastalu BC zielonogórzanie mają przed rewanżem skromną, ale jednak trzypunktową zaliczkę nad BM Stalą Ostrów Wlkp. Pierwszy ćwierćfinał European North Basketball League zielonogórzanie wygrali w hali CRS 97:94.

Zastal tak naprawdę dwa razy “wracał” do tego spotkania. Po pierwszej, dobrej kwarcie, którą zielonogórzanie wygrali 24:23, w drugiej mecz zdominowali goście. Mieli dobry rzut z dystansu, wygrywali zbiórkę i mieli też Aigarsa Šķēle. Łotysz obsługiwał kolegów świetnymi podaniami. W całym meczu zanotował aż 19 asyst i 16 punktów, ale to nie do niego miało należeć ostatnie słowo w tym spotkaniu.

Do przerwy ostrowianie prowadzili różnicą ośmiu punktów, a w drugiej kwarcie przewaga sięgała już nawet 11 “oczek”. Po zmianie stron gospodarze próbowali urywać punkt po punkcie i niwelować przewagę. Po pół godziny gry Zastal miał -2.

Czwarta kwarta zaczęła się od wyrównania, po akcji Szymona Wójcika było 63:63, ale po chwili Stal znów odskoczyła. Po kolejnej, udanej akcji Šķēle – na mniej niż 7 minut przed końcem – przewaga gości ponownie wynosiła 11 pkt. (67:78). Po chwili jednak ważną “trójkę” rzucił Michał Pluta i gospodarze znów walczyli o zmniejszenie strat. Udało się niespełna 3 minuty przed końcem, gdy z dystansu trafił B. Alford. Był remis 85:85. Dalej trwała już walka kosz za kosz. W ostatnich sekundach, przy remisie, trener O. Vidin dwukrotnie brał czas, 14 sek. i 6,5 sek. przed końcem. Pierwsza próba skończyła się na sfaulowaniu P. Żołnierewicza (goście mieli mało przewinień w Q4), druga zakończyła się jednak udanym rzutem z dystansu “Żołnierza”.

W odpowiedzi, 1,5-sek. przed końcem Stal miała jeszcze akcję, by na półmetku rywalizacji remisować, ale rzut Jakuba Garbacza z dystansu “wykręcił się” z kosza.

Kapitan Zastalu kolejny raz postawił w tym sezonie stempel na wygranej, ale wcześniej jednym z nielicznych, któremu “siedział” rzut z dystansu był Bryce Alford. Amerykanin trafił 5 na 10 “trójek” i z dorobkiem 27 punktów był najskuteczniejszym graczem zielonogórzan. Najwięcej dla pokonanych – 17 zdobył były zawodnik Zastalu, Nemanja Djurisić.

Rewanż 21 marca w Ostrowie Wlkp. Zwycięzca zagra w turnieju Final Four ENBL.