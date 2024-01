Wyjątkowo zapowiada nam się dzisiejsza „Czytelnia Dramatu” w Bibliotece Norwida. Wyjątkowo, bo dotyczyć będzie sportu. W styczniowej odsłonie zobaczymy i usłyszymy opowieść czeskiego dziennikarza Oty Pavla.

Głównym bohaterem będzie mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Grenoble – Jiří Raška. W jaki sposób opowiedzieć taka wyjątkowa historię? Pytamy reżysera Michała Zdunika.

To jest o tyle ciekawe, że Ota Pavel relacjonuje historię w sposób baśniowy. To jest o nim bajka. Używa go trochę jako przypowieści, o ciężkiej pracy i spełnianiu marzeń. To mnie w tym zachwyciło.