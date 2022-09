Przed nami już dwa ostatnie dni Winobrania. Na scenie głównej w piątek wystąpi Viki Gabor, ale to nie jedyny koncert, na który czekają zielonogórzanie.

Piątkową imprezę na Winnych Wzgórzach poprowadzi Bass Astral – ten koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. O dzisiejszych artystach mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Będzie na pewno bardzo duże zainteresowanie. Po prostu bym chciała, żeby wszyscy odbiorcy mieli komfort słuchania, no i też zabawy, bo nie ukrywajmy, że do Bassa Astrala na pewno nóżki będą tam na tych naszych Winnych Wzgórzach tupać, ale myślę, że wszystko się uda, zwłaszcza, że dzisiaj są takie trzy koncerty, które troszkę rozłożą nam tę publiczność, bo na scenie przy Filharmonii – Viki Gabor – no i tam zdecydowanie młodsza publiczność, na pewno w towarzystwie rodziców. Myślę, że rodzice nie powinni się tak bronić, bo Viki Gabor ma naprawdę ogromny talent i myślę, że rodzice również z zainteresowaniem tego koncertu wysłuchają.