Oficjalnie lato rozpoczęło się dopiero kilka dni temu, ale upalna pogoda towarzyszy nam już od początku czerwca. Temperatura sięgająca ponad 30 stopni nie sprzyja codziennym obowiązkom. W takich momentach warto wiedzieć, jak radzić sobie z upałami w mieście.

O sposobach radzenia sobie z upałami mówi ratownik medyczny Łukasz Frączkiewicz:

Należy w miarę możliwości unikać wychodzenia na zewnątrz. Jeżeli już musimy wyjść, to szukajmy miejsc zacienionych. Jeżeli jesteśmy w domu, należy pozasłaniać okna, dbać wszelkimi możliwymi sposobami o to, żeby temperatura w pomieszczeniu była jak najniższa. Sami też musimy pamiętać o tym, żeby nie doszło do przegrzania naszego organizmu. Można tutaj jak najbardziej parę razy dziennie nawet brać chłodny prysznic.