Będzie kąpielisko na zielonogórskiej Ochli. I to takie z prawdziwego zdarzenia, pełne atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. We wtorek podpisana została umowa pomiędzy miastem, a wykonawcą projektu.

A jest nim oddział Diament z Exalo Drilling S.A. O szczegółach prac Sylwester Janyszko, dyrektor oddziału firmy.

Projekt budowlany będzie poprzedzony badaniami geotechnicznymi. A z nich mogą wyjśc jakieś problemy. Liczymy, że wejdziemy na budowę koło września i dopiero wtedy możemy zacząć kopać. Mam nadzieję, że nie znajdziemy żadnego cmentarzyska. Chodź różnie bywa. Budowa to żywy organizm.

Przypomnijmy firma – zajmowała się już między innymi rewitalizacją Winnego Wzgórza oraz parku w Zatoniu. Jak podkreśla Andrzej Bocheński, radny miasta Zielona Góra, liczą się przede wszystkim potrzeby mieszkańców.

Tego typu obiekt jest niezbędny. To nie jest kaprys. Bo nie ma gdzie pójść, zwłaszcza z dziećmi. I to to dla nich powstanie najwięcej atrakcji.