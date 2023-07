Czy w lasach jest bezpiecznie? Zwłaszcza teraz, gdy jest bardzo gorąco. O lasach i zachowaniu w lesie dziś rozmawialiśmy z Eweliną Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Dziś nie ma zakazu wstępu do lasów, ale to dziś i ta sytuacja może się zmienić.

A co z naszym zachowaniem w lesie? Warto pamiętać o kilku istotnych sprawach, gdy będziemy wybierać się nie tylko podczas okresu wakacyjnego do lasu.

Pamiętajmy też o tym, by mieć naładowany telefon. Nie zapominajmy też o przekąskach. I to, co najważniejsze, nie śmiecimy w lasach!