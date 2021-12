Już od najbliższego poniedziałku, 20 grudnia wszyscy uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne. Tp efekt wysokiej liczby zakażeń koronawirusem.

Choć nauka zdalna ma swoje minusy, najważniejszym obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Zaznacza Zbigniew Kościk, dyrektor III LO w Zielonej Górze.

Ja mam mieszane uczucia w związku z tym przy czym oczywiście to jest decyzja władzy zwierzchniej, więc z nią się nie dyskutuje. My mamy oczywiście doświadczenie już, polskie szkoły, od dwóch lat realizujemy bardzo ciężko ten model nauczania zdalnego. Jesteśmy w pewien sposób do tego modelu już przygotowani, nie jest to dla nas jakieś zaskoczenie. Ale też jest taka refleksja z tyłu głowy, że jednak to nauczanie zdalne jest mniej efektywne, mniej korzystne.