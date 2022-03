Kolejny dzień trwa inwazja rosyjska na krainę. W związku z tym do Polski zjeżdża coraz więcej uchodźców. Schronienie i tymczasowy dom dostają nie tylko przy granicach Polski, ale i w całym kraju.

W Zielonej Górze już około stu osób zamieszkało w dawnym Hotelu Leśnym. Wśród mieszkańców znajdują się głównie matki z dziećmi oraz kobiety ciężarne. Część darów trafi tam, a część zostanie odwieziona na wschód do ogarniętego wojną kraju. Mówi Kateryna Tryzna, która w hotelu pracuje przy darach.

Potrzebne są suszarki do włosów, jakieś żelazka, ale zaczynamy zbierać rzeczy dla ludzi z Ukrainy, bo jedzie tam tir do ludzi, którzy zostają i nie mają jak mieszkać. Nie maja za co kupić jedzenia, leków i nawet nie we wszystkich sklepach mają jedzenie. Zbieramy leki, jedzenie, dla dzieciaków jakieś pampersy, ubranka, jakieś różne zabawki i to jedzie na Ukrainę.