Klub Karate Nidan Zielona Góra niemal z każdej imprezy wraca z workiem medali. Podopieczni Mirosława Kuciarskiego po przerwie spowodowanej pandemią prezentują bardzo wysoką dyspozycję.

Pod koniec października zielonogórzanie wrócili z trzema krążkami z mistrzostw Europy w Serbii. Złoto i brąz zdobył Konrad Kałasznikow, zaś srebro Wiktora Warzecha. O sukcesach młodych karateków mówi trener klubu.

Te zawody były naprawdę długo przekładane, z uwagi na pandemię. Jechaliśmy do starej federacji karate ETKF, w której na co dzień nie startujemy. Tym bardziej cieszą nas te medale.

Młodzi karatecy rozbili bank w miniony weekend we Wrześni, gdzie startowali Ogólnopolskim Turnieju w Karate Tradycyjnym Dzieci i Młodzieży. Zielonogórzanie wywalczyli aż 43 medale!

Te półrocze po wakacjach jest bogate w sukcesy. We wspomnianej Wrześni zdobyliśmy 43 medale, w tym 13 złotych. Cieszy to, że coraz to nowi zawodnicy startują w zawodach, młodzi, wyszkoleni, którzy też już zdobywają medale.