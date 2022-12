Nie jest mi politycznie po drodze z Januszem Kubickim – w taki sposób zielonogórską prezydenturę ocenia senator Wadim Tyszkiewicz, którego wymienia się jako jednego z tych, który mógłby konkurować z obecnym włodarzem miasta w batalii o fotel prezydenta.

Tyszkiewicz pytany o to, czy chce kandydować, dziś nie mówi ani tak ani nie, ale dość jasno ocenia. My poprosiliśmy senatora o opinię, czy z Kubickim więcej go łączy niż dzieli.

Tyszkiewicz pytany o Zieloną Górę na plus wymienia połączenie miasta z gminą. Zaznacza jednak, ze nasze miasto wciąż ma niewykorzystany potencjał.

Dodajmy, że wybory samorządowe wiosną 2024 roku.